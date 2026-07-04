Maxime Chattam révèle l’identité de sa nouvelle compagne après Faustine Bollaert

Quelques mois après avoir annoncé sa séparation d’avec Faustine Bollaert, l’écrivain français Maxime Chattam retrouve le bonheur sentimental. Habituellement discret sur sa vie privée, il a fait une révélation inattendue lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien publié le 3 juillet, confirmant ainsi qu’il partage désormais sa vie avec une nouvelle compagne. Cette confidence rare offre un éclairage sur une relation jusque-là tenue secrète, suscitant un vif intérêt dans le milieu littéraire et médiatique.

Lors d’un échange croisé avec le footballeur Adrien Rabiot, également publié dans Le Parisien, Maxime Chattam a glissé une remarque qui n’est pas passée inaperçue. Alors que Rabiot mentionnait être en train de lire Les Guerriers de l’hiver, roman policier d’Olivier Norek, l’auteur à succès a déclaré spontanément : « Je vais le dire à Olivier, ça va lui faire plaisir. Son éditrice est ma chérie ». Cette remarque, faite avec une simplicité déconcertante, dévoile pour la première fois l’identité de la femme qui partage sa vie, confirmant ainsi leur relation.

Une nouvelle compagne issue du monde de l’édition

La compagne de Maxime Chattam est Elsa Lafon, une personnalité importante dans le secteur de l’édition. Elle occupe le poste de directrice générale des éditions Michel Lafon, maison d’édition réputée en France. Depuis son arrivée, elle supervise plusieurs collections majeures, notamment les catalogues littérature, illustré et poche, jouant un rôle clé dans la stratégie éditoriale, marketing et communication de l’entreprise.

Elsa Lafon est également reconnue pour ses partenariats avec des groupes de médias influents tels que Radio France, RTL, Webedia ou encore Arte, ce qui témoigne de son influence au-delà du simple cadre éditorial. Par ailleurs, elle est à l’origine de la création du département consacré aux webtoons sud-coréens, connu sous le nom de Sikku, une initiative qui souligne sa capacité à innover et à diversifier l’offre de la maison d’édition.

Cette relation avait cependant déjà été suggérée avant cette révélation publique. Lors de la soirée de lancement du livre de Claude Onesta, organisée au Buddha-Bar à Paris le 15 avril 2026, Maxime Chattam était apparu en compagnie d’Elsa Lafon. Les deux étaient alors photographiés, souriants et visiblement complices, donnant à voir une proximité qui avait alimenté les spéculations sur la nature de leur lien. Leur présence conjointe à cet événement littéraire important marquait déjà un signe fort quant à leur vie sentimentale commune.

Maxime Chattam, âgé de 49 ans et connu pour ses romans à suspense, ne s’était jusque-là jamais exprimé publiquement sur cette nouvelle page de sa vie. Par cette confidence dans un grand quotidien, il met fin au silence qui entourait sa relation avec Elsa Lafon, révélant ainsi une facette plus intime de son existence. Cette annonce intervient après une période de bouleversements personnels publiquement connus, notamment sa séparation d’avec Faustine Bollaert, une animatrice de télévision réputée.