Mondial 2026: Asamoah Gyan dézingue les Black Stars après l’élimination du Ghana

L’ancien international ghanéen Asamoah Gyan a exprimé sa déception après l’élimination du Ghana en Coupe du monde 2026, pointant du doigt le manque d’intensité affiché par les Black Stars.

Battus 1-0 par la Colombie lors de leur seizième de finale, samedi matin, les Ghanéens quittent la compétition après un parcours contrasté. Ils avaient débuté leur tournoi par une victoire face au Panama (1-0), avant de concéder un nul contre l’Angleterre (0-0) puis une défaite contre la Croatie (2-1), tout en se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes.

Mais la prestation face aux Colombiens a laissé un goût amer, notamment chez Asamoah Gyan, particulièrement critique sur l’attitude de son ancienne sélection. « La façon dont le Ghana a joué aujourd’hui, je n’aime pas quand on perd et qu’on ne montre aucune urgence », a-t-il déclaré sur SuperSport. « C’est frustrant. Montrez au monde que vous voulez gagner. » « À mon avis, nous aurions dû continuer à jouer comme contre l’Angleterre. Cela a fonctionné pour nous. » « Si nous changeons constamment de tactique pendant le tournoi, il y a un problème. » Une sortie franche qui reflète les attentes autour d’une sélection ghanéenne capable de mieux exploiter son potentiel sur la scène mondiale.