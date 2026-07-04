Sénégal : Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son propre parti et tourne la page Pastef

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création de son propre parti politique lors d’une rencontre avec des maires au Palais de la République, actant sa prise de distance avec le Pastef, la formation qui l’a porté au pouvoir aux côtés de son allié historique Ousmane Sonko.

Réuni vendredi avec plusieurs dizaines de maires venus de différentes collectivités territoriales, le chef de l’État a « officialisé la création de son parti » et présenté cette nouvelle structure comme le cadre d’ancrage de son action politique, selon des médias locaux. Cette annonce intervient après des mois de tensions croissantes avec M. Sonko, aujourd’hui président de l’Assemblée nationale, sur la conduite du pouvoir et la stratégie de la coalition majoritaire.

Longtemps identifié comme le dauphin et compagnon de lutte de M. Sonko au sein du Pastef, dissous par les autorités en 2023, Bassirou Diomaye Faye avait déjà multiplié les gestes de prise de distance depuis son élection à la présidence en mars 2024. Il avait quitté les instances dirigeantes du parti puis cherché à affirmer un leadership propre au sein de la coalition « Diomaye Président »

Selon la presse sénégalaise, la nouvelle formation, dont le nom et les organes de direction n’ont pas été immédiatement rendus publics, doit rassembler les soutiens du chef de l’État au-delà du noyau militant du Pastef. La présence de nombreux élus locaux au Palais est présentée comme le signe d’une volonté d’ancrage territorial et de structuration d’un bloc présidentiel élargi.

Cette décision pourrait profondément redessiner les équilibres politiques au sein de la majorité et du camp dit « patriote ». Elle pose également la question du rôle futur de M. Sonko, figure centrale de l’opposition antisystème sous l’ère Macky Sall, désormais à la tête de l’Assemblée mais fragilisé par la montée en puissance institutionnelle de son ancien numéro deux.amp.

Pour l’heure, ni le Pastef ni la présidence n’avaient réagi officiellement aux annonces rapportées par la presse locale, vendredi en début de soirée. Les contours idéologiques et organisationnels du nouveau parti devraient être précisés dans les prochaines semaines, alors que le pouvoir Faye prépare plusieurs réformes institutionnelles majeures et un référendum sur la Constitution contesté par une partie de la majorité parlementaire dominée par les proches de M. Sonko.