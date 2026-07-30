Bénin: des tirs de chasseurs traditionnels font quatre blessées à Pèrèrè
La tranquillité du quartier Tissèrou, situé dans la commune de Pèrèrè, a été troublée dans la soirée du dimanche 26 juillet 2026 par des tirs d’armes à feu. L’incident, provoqué par de jeunes chasseurs traditionnels, a fait quatre blessées et suscité une vive inquiétude au sein des riverains.
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Les détonations ont retenti aux alentours de 20 h 30. Face à la situation, le président local des chasseurs traditionnels est intervenu pour exiger l’arrêt immédiat des tirs, mais les auteurs ont poursuivi leurs agissements.
Une nouvelle détonation a touché quatre jeunes filles, principalement atteintes par des projectiles au niveau de l’abdomen et des membres inférieurs.
Interventions de la police et fuite du principal suspect
Alertée, la Police républicaine s’est rapidement rendue sur les lieux. Selon les informations rapportées par la radio SU TII DERA, le principal suspect a abandonné son arme avant de prendre la fuite.
Plusieurs de ses compagnons ont été interpellés par les forces de l’ordre pour les nécessités de l’enquête.
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