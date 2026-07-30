Bénin: des tirs de chasseurs traditionnels font quatre blessées à Pèrèrè

​La tranquillité du quartier Tissèrou, situé dans la commune de Pèrèrè, a été troublée dans la soirée du dimanche 26 juillet 2026 par des tirs d’armes à feu. L’incident, provoqué par de jeunes chasseurs traditionnels, a fait quatre blessées et suscité une vive inquiétude au sein des riverains.

​Les détonations ont retenti aux alentours de 20 h 30. Face à la situation, le président local des chasseurs traditionnels est intervenu pour exiger l’arrêt immédiat des tirs, mais les auteurs ont poursuivi leurs agissements.

Une nouvelle détonation a touché quatre jeunes filles, principalement atteintes par des projectiles au niveau de l’abdomen et des membres inférieurs.

​Interventions de la police et fuite du principal suspect

​Alertée, la Police républicaine s’est rapidement rendue sur les lieux. Selon les informations rapportées par la radio SU TII DERA, le principal suspect a abandonné son arme avant de prendre la fuite.

Plusieurs de ses compagnons ont été interpellés par les forces de l’ordre pour les nécessités de l’enquête.