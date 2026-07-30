Incendie de la voiture de Carla Moreau à Marseille, l’enquête pour extorsion s’accélère

Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2026, le véhicule de Carla Moreau, ancienne participant aux « Marseillais » et influenceuse suivie par plusieurs millions d’abonnés, a été incendié devant son domicile à Marseille. Les pompiers et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre et lancer les premières investigations. Sur les lieux, une lettre menaçante a été retrouvée dans la boîte aux lettres de la victime, attribuée à un groupe criminel local, la DZ Mafia, qui fait l’objet d’une enquête approfondie de la part du parquet de Marseille.

La lettre dactylographiée, signée par la DZ Mafia, comportait des menaces explicites ainsi qu’une demande de rançon d’un montant de 60 000 euros, selon les informations obtenues par l’AFP. Cette somme serait exigée au nom d’un réseau criminel marseillais impliqué dans le narcotrafic. Accompagnant la lettre, un téléphone mobile a été laissé sur place, permettant aux auteurs présumés de communiquer via une application sécurisée telle que Telegram, méthode couramment utilisée pour dissimuler leurs échanges.

Heureusement, Carla Moreau ne se trouvait pas à son domicile au moment des faits. L’influenceuse de 29 ans passait quelques jours sur la Côte d’Azur. Très active sur ses réseaux sociaux, elle a rapidement pris la parole pour rassurer ses abonnés, assurant qu’elle était en sécurité et entourée. Elle a également remercié les nombreux messages de soutien reçu durant cette période particulièrement éprouvante.

Ouverture d’une enquête pour extorsion et destruction en bande organisée

Le 29 juillet, le parquet de Marseille a officiellement ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet incendie criminel. Les chefs d’inculpation retenus sont lourds : « destruction par moyen dangereux en bande organisée », « tentative d’extorsion en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue d’un crime en bande organisée ».

Cette décision intervient une semaine après les faits, après que les enquêteurs aient analysé les éléments trouvés sur place, notamment la lettre de demande de rançon. La DZ Mafia, réputée pour dominer le narcotrafic dans la région marseillaise, est au cœur de plusieurs affaires récentes mêlant intimidation, violences et rackets. Les méthodes utilisées dans cette récente attaque confirment la stratégie du groupe criminel : utiliser la terreur et la pression financière pour asseoir leur contrôle et faire plier leurs victimes.

Dans les mois précédents, plusieurs actes similaires ont été attribués à ce réseau criminel. Ces événements illustrent la persistance et la gravité des activités illégales orchestrées par la DZ Mafia à Marseille et dans ses environs. Les autorités policières restent mobilisées pour tenter d’identifier rapidement les auteurs, comprendre les liens entre les différentes affaires et protéger les potentiels victimes ciblées.

Carla Moreau, connue pour son parcours au sein des « Marseillais » et son immense notoriété sur les réseaux sociaux, se retrouve désormais au centre d’une affaire judiciaire délicate et médiatisée, mêlant violence et criminalité organisée dans la cité phocéenne.