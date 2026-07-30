Alizée publie « Bienvenue bébé Léon » et suscite la confusion chez ses fans

Alizée a semé la confusion sur Instagram en publiant deux polaroïds légendés « Welcome Baby Léon » et accompagnés du hashtag #TataLiz, où l’on voit ses filles Maggy et Annily tenir un nouveau-né. La publication a rapidement suscité une vague de félicitations avant que des abonnés plus attentifs ne précisent qu’il s’agit du neveu de la chanteuse et non de son enfant.

Sur les deux clichés, la main d’Alizée tient les polaroïds : sur le premier, Maggy, la cadette, sourit en tenant bébé Léon ; sur le second, Annily pose à son tour avec le nourrisson aux côtés de sa sœur et de leur mère. La légende choisie par l’artiste — « Welcome Baby Léon » — et le hashtag #TataLiz ont été à l’origine de l’ambiguïté pour une partie de sa communauté, qui n’avait pas lu la publication jusqu’au bout.

Les réactions n’ont pas tardé à affluer : des dizaines de commentaires adressaient des félicitations à Alizée, certains demandant si le bébé était le sien. Parmi les messages cités, un internaute écrit « Waouh ! Avoir de tes nouvelles via ce post ! Toutes mes félicitations », un autre interroge « Est-ce votre bébé Mademoiselle ? » et un troisième affirme catégoriquement : « Toutes mes félicitations pour la naissance de votre enfant ! ». La chanteuse, connue pour la discrétion qu’elle accorde à sa vie privée, n’a pas apporté de précision supplémentaire sous sa publication.

Un malentendu dissipé par les abonnés et le hashtag

Peu après les premières réactions, des abonnés plus attentifs ont rectifié l’information : le hashtag #TataLiz signale explicitement le statut de tante d’Alizée et indique que bébé Léon est le neveu de la chanteuse. Plusieurs commentaires précisent ainsi : « Ce n’est pas Alizée qui est devenue maman » et « Elle a marqué #tataliz donc non ce n’est pas son bébé. Mais félicitations aux parents. »

Alizée est mère de deux filles, nées de deux relations distinctes. Sa première fille, Annily, est issue de sa relation avec le chanteur Jérémy Chatelain, avec qui elle s’était mariée en 2003 avant de divorcer en 2012. Sa seconde fille, Maggy, est née en 2019 et est le fruit de son union avec le danseur Grégoire Lyonnet, rencontré sur le plateau de Danse avec les stars en 2013 ; le couple s’est marié en 2016.

Outre ces clichés familiaux, Alizée partage occasionnellement des photos mettant en scène ses deux filles, comme lors de la campagne de relance d’une marque de maillots de bain emblématique des années 2000. La chanteuse a également fait son retour sur scène à l’Olympia en septembre 2025 et une tournée a été annoncée pour septembre 2026, qui la mènera en France et en Belgique.

Sur sa publication présentant bébé Léon, aucune autre information concernant l’identité des parents du nouveau-né n’a été fournie par Alizée au moment de la publication.