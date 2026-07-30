Bénin: l’installation du Sénat présidée par Élisabeth Pognon, pas d’élection du bureau ce jeudi
La cérémonie d’installation des membres de la première mandature du Sénat, prévue ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo, ne comportera pas l’élection des membres du bureau.
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Cette étape a été reportée en raison de l’indisponibilité du Règlement intérieur de la nouvelle institution.
Une présidence de séance assurée par Élisabeth Pognon
En raison de l’absence du doyen d’âge Nicéphore Soglo, actuellement retenu hors du territoire national pour des raisons de santé, la présidence des travaux de cette séance inaugurale sera confiée à l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Élisabeth Pognon. Elle sera secondée dans cette tâche par Sacca Lafia, intervenant à ses côtés dans l’ordre de préséance de l’assemblée.
Cette première séance permettra ainsi de concrétiser l’installation officielle des sénateurs avant l’élaboration et la validation du cadre réglementaire régissant le fonctionnement interne de la chambre haute.
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