Bénin: Installation officielle du Sénat à Porto-Novo ce jeudi 30 juillet 2026

​Une page importante de l’histoire institutionnelle du Bénin s’ouvre ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo. Issue de la révision constitutionnelle de novembre 2025, la seconde chambre du parlement, le Sénat, prend officiellement corps avec la cérémonie d’installation de ses premiers membre .

Conçue comme un organe de régulation et de stabilité nationales, cette nouvelle institution suscite un fort intérêt dans le paysage politique. En amont de cet événement, les futurs sénateurs se sont réunis le vendredi 24 juillet à Cotonou lors d’une séance de prise de contact à huis clos. Présidée par Me Robert Dossou en remplacement du doyen d’âge Nicéphore Soglo, la rencontre a réuni 23 des 25 membres pour caler les détails protocolaires de la séance inaugurale.

​Des prérogatives axées sur la régulation et la neutralité

​Selon l’article 113-1 de la Constitution, le Sénat dispose d’une mission de régulation politique visant la sauvegarde de l’unité nationale, la sécurité publique, la continuité de l’État et le respect de la trêve politique. Sur le plan législatif, il émet un avis consultatif et peut s’opposer aux lois constitutionnelles, électorales ou relatives aux partis politiques à la majorité qualifiée des deux tiers. L’institution a également la possibilité de réclamer une seconde lecture des textes votés par l’Assemblée nationale, en dehors des lois de finances et des règlements.

​Soumis à une stricte obligation de réserve et de neutralité, les sénateurs ne peuvent exercer d’activités politiques partisanes. Le Sénat détient en outre un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’à la suspension des droits civiques et politiques de responsables menaçant la stabilité ou les droits humains.

​Une structure autonome au cœur des débats

​Sur le plan organisationnel, le Sénat jouit d’une autonomie administrative et financière. Son bureau, élu pour cinq ans renouvelables, comprend un président, un vice-président et un rapporteur. L’institution tient chaque année deux sessions ordinaires de vingt-et-un jours, calquées sur le rythme de l’Assemblée nationale.

​Composé de membres désignés et de personnalités de droit (anciens présidents et dirigeants d’institutions), ce « Sénat des anciens » suscite des analyses divergentes. Ses partisans y voient un cadre de sagesse capable d’anticiper les crises et de préserver la mémoire institutionnelle. En revanche, d’autres observateurs y perçoivent un risque d’institutionnaliser une autorité post-mandat pour les élites sortantes, en dehors du suffrage universel direct.

​L’évaluation de cette seconde chambre se fera au fil de sa pratique, à commencer par la prestation de serment et l’adoption de son règlement intérieur.