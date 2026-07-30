30 juillet 2026 : l’acteur Jean Reno, né à Casablanca en 1948, fête ses 78 ans. Figure majeure du cinéma français, connu pour des rôles aussi marquants que ceux dans Le Grand Bleu ou Léon, il est au centre d’une anecdote peu connue : le rappeur américain Jay‑Z est le parrain de son fils Cielo.

Sa filmographie, traversant plusieurs décennies, a mêlé succès populaires et carrières internationales. Aux côtés de réalisateurs français et étrangers, Jean Reno a alterné films d’action, comédies populaires et productions hollywoodiennes, se forgeant une image de comédien polyvalent.

Cette proximité avec une star du rap américain s’explique par des liens personnels noués à New York via son épouse. Jean Reno s’est marié en 2006 avec Zofia Borucka, mannequin installée à New York depuis son adolescence, qui connaissait Jay‑Z avant sa célébrité.

Un parrainage né d’une amitié new‑yorkaise

La rencontre professionnelle qui a propulsé Jean Reno sur le devant de la scène remonte à 1988, quand Luc Besson le révèle dans Le Grand Bleu. Le duo se retrouve ensuite sur Nikita puis Léon, films qui contribuent à installer durablement l’acteur dans le cinéma d’action européen. Parallèlement, sa participation aux comédies, notamment Les Visiteurs de Jean‑Marie Poiré, a renforcé son statut d’acteur populaire en France.

Cette notoriété lui ouvre aussi des portes à Hollywood : on le retrouve dans Mission: Impossible avec Tom Cruise, dans Ronin aux côtés de Robert De Niro, et dans Da Vinci Code. C’est au fil de ces trajectoires internationales qu’il se rapproche indirectement d’artistes américains, dont Jay‑Z et Beyoncé.

Selon ses déclarations publiques, l’origine de la relation remonte aux débuts du rappeur. Interrogé sur le plateau de l’émission C à vous, Jean Reno a relaté que sa compagne connaissait Jay‑Z « quand il avait 17 ans », évoquant les débuts modestes du musicien à New York. L’acteur a qualifié Jay‑Z d’« homme productif et simple » dans certains de ses propos.

À la naissance de leur fils Cielo en 2009, Jean Reno et Zofia Borucka ont demandé à Jay‑Z d’en être le parrain. Le rappeur a accepté, établissant un lien officiel entre les deux familles. Jean Reno a confirmé l’existence de ce parrainage dans le podcast Legend, en parlant de l’attachement qui unit les familles.

Jay‑Z et Beyoncé ont par la suite déménagé à Los Angeles, déplacements qui ont, selon l’acteur, quelque peu distendu la relation. Malgré cela, des collaborations et rencontres publiques ont eu lieu : Jean Reno a notamment tourné aux côtés de Beyoncé dans La Panthère rose.

Sur le plan privé, Jean Reno est père de six enfants issus de trois mariages : Sandra et Michael (première union avec Geneviève), Tom et Serena (mariage avec Nathalie Dyszkiewicz), puis Cielo et Dean avec Zofia Borucka. Il est devenu grand‑père en 2013, avec la naissance du fils de Sandra, prénommé Ange. Parallèlement à sa carrière d’acteur, il a publié des romans et poursuit des projets entre le cinéma français et l’international.