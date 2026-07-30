Brigitte Bardot : sa disparition provoque un clash entre Ragnar et un autre influenceur

Brigitte Bardot, disparue le 28 décembre 2025 à La Madrague (Saint-Tropez), a relancé un vif affrontement sur les réseaux sociaux entre deux influenceurs français: le critique de cinéma Regelegorila et le comédien Ragnar Le Breton. Leur échange, mêlant hommages, critiques politiques et questions de respect posthume, alimente depuis plusieurs semaines débats et polémiques en ligne.

Icône du cinéma révélée dans les années 1950 avec Et Dieu… créa la femme, Brigitte Bardot s’était retirée de la vie publique pour se consacrer à la défense des animaux. Sa mort, survenue dans l’intimité de sa propriété de La Madrague, a suscité de nombreuses réactions: hommages d’admirateurs et prises de position contrastées sur son héritage artistique et ses déclarations publiques.

Le conflit en cours oppose d’une part Regelegorila, présenté comme critique de cinéma, et d’autre part Ragnar Le Breton, un comédien âgé de 36 ans. Selon les publications et vidéos qui circulent, les deux protagonistes maintiennent un affrontement public, alimenté par des messages postés sur X (ex-Twitter) et des réponses filmées publiquement.

Échanges publics et accusations réciproques

Ragnar Le Breton est revenu dans une récente intervention sur les accusations de racisme qui pèsent sur lui et a commenté la manière dont son rival a traité la mémoire de Brigitte Bardot. Il a affirmé: « Je n’ai pas défendu Brigitte Bardot. Il y a des propos qu’elle a tenus avec lesquels je n’étais pas d’accord, et alors ? Est-ce que c’est pour autant que je vais m’empresser de l’insulter une fois qu’elle est morte, comme toi tu l’as fait en disant que c’était une connasse, une grosse merde et qu’elle méritait tout ça ? Ça s’appelle l’éducation ».

Ragnar a également déclaré que, malgré les critiques adressées à Bardot pour son racisme présumé, il avait constaté selon lui une retenue chez certains commentateurs: « D’ailleurs, les gens se plaignaient du racisme de Brigitte Bardot, mais dans les commentaires, il y a eu très peu de personnes noires ou arabes qui l’ont insultée une fois qu’elle était morte, parce que ça s’appelle aussi le respect. Ils savent que la mort est sacrée, contrairement à des petits bonshommes comme toi qui n’ont aucune valeur à mes yeux ». Il a précisé que son « objectif » était, selon ses mots, de « rassembler » plutôt que de diviser.

De son côté, Regelegorila a publié le 28 décembre 2025 un message mêlant hommage et critique, provoquant une vive réaction d’internautes. Dans son message, il écrivait notamment: « Brigitte Bardot est décédée. Je précise : c’était une icône du cinéma, pour beaucoup de la féminité, des animaux et c’est un peu à ça qu’on rend hommage aujourd’hui. Cependant oui, il faut préciser que c’était une grosse raciste, xénophobe et homophobe. Je comprends les gens… »

Ce positionnement de Regelegorila — rappelant à la fois l’importance de l’icône pour le cinéma et la condamnation de certaines de ses prises de position — a été interprété par une partie des internautes comme un manque de respect posthume, déclenchant des critiques ciblées à son encontre.

Les échanges entre les deux hommes se poursuivent principalement via vidéos et publications sur les plateformes sociales, où leurs arguments et leurs interventions continuent d’être relayés et commentés.