Jean-Baptiste Nicolet, Youtubeur tech, rejoint la matinale Bonjour sur TF1

Depuis le 8 janvier 2024, la matinale de TF1 a pris un nouveau visage grâce à Bruce Toussaint, journaliste issu de BFM TV, chargé de dynamiser le réveil des téléspectateurs. Pour ce rôle, il s’est entouré d’une équipe renouvelée de chroniqueurs spécialisés dans divers domaines. Dans ce contexte de renouveau, plusieurs personnalités connues ont quitté l’émission, à l’image de Lorie Pester et Bénédicte Le Chatelier, absentes à la rentrée. En parallèle, TF1 a intégré de nouveaux talents dont Isabelle Saporta, qui propose un billet d’humeur critique sur l’actualité, et Jean-Baptiste Nicolet, Youtubeur influent dans le secteur des technologies.

Jean-Baptiste Nicolet, plus connu sous le pseudonyme TheiCollection sur YouTube, est devenu une figure familière des amateurs d’innovation technologique. Depuis le 27 juillet 2024, il intervient dans la matinale à deux reprises chaque jour, à 7h20 et 8h55, avec une chronique intitulée C’est déjà demain. Celle-ci est dédiée aux dernières tendances et nouveautés en matière de technologies, offrant aux téléspectateurs un décryptage accessible des avancées numériques. Cette collaboration entre TF1 et le vidéaste marque la volonté de la chaîne d’attirer un public plus jeune et connecté à l’univers digital.

La venue de Jean-Baptiste Nicolet s’inscrit dans une stratégie plus large de TF1 pour moderniser sa matinale et varier les formats proposés. Son profil, alliant savoir-faire technique et pédagogie, lui permet de se différencier des chroniqueurs traditionnels tout en rendant compréhensibles des sujets souvent complexes. Ses interventions, mêlant démonstrations et explications claires, visent à démystifier les innovations auprès d’un large auditoire.

Jean-Baptiste Nicolet : du succès sur YouTube à la télévision nationale

Jean-Baptiste Nicolet a lancé sa chaîne YouTube TheiCollection en 2011, bâtissant au fil des années une communauté fidèle de plus d’un million d’abonnés. Sur cette plateforme, il publie régulièrement des vidéos autour de l’univers high-tech, telles que « Je teste les technologies de Mercedes GLB », « Quel iPhone choisir ? » ou encore « Le problème des lunettes connectées ». Son contenu se distingue par sa capacité à aborder des sujets techniques de manière simple et engageante, ce qui lui permet de toucher un public élargi, au-delà des seuls passionnés de technologies.

Sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), Jean-Baptiste Nicolet a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre TF1, soulignant que ce format télévisé constitue « un exercice différent de YouTube mais grave cool ». Cette nouvelle expérience marque ainsi un tournant dans sa carrière, avec la possibilité de franchir une étape supplémentaire en passant du numérique à la télévision traditionnelle. Ses chroniques diffusées en matinée proposent ainsi une synthèse des innovations technologiques et des gadgets récents, une offre rare sur ce créneau horaire.

L’intégration de Jean-Baptiste Nicolet s’inscrit également dans un contexte plus large où les chaînes de télévision françaises cherchent à renouveler leurs formats d’information pour capter l’attention d’un public toujours plus fragmenté. En proposant des séquences dédiées aux dernières nouveautés technologiques, TF1 tend à offrir une expérience audiovisuelle enrichie, qui dépasse le simple bulletin d’information traditionnel.

Au-delà de la télévision, la popularité de TheiCollection sur YouTube illustre la place grandissante des influenceurs digitaux dans les médias classiques. Leur expertise et leur mode de communication, souvent plus direct et interactif, séduisent un public jeune habitué aux plateformes en ligne. TF1 semble ainsi aligner sa stratégie éditoriale sur cette évolution médiatique.