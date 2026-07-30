Abomey-Calavi: il menace une vendeuse au couteau pour être servi en priorité et écope 12 mois de prison

​Le tribunal d’Abomey-Calavi a examiné, ce mercredi 29 juillet 2026, une affaire de violences et menaces visant un jeune homme accusé d’avoir agressé une vendeuse ambulante de nourriture ainsi que plusieurs de ses clients.

À l’issue des débats, le prévenu a été condamné à 12 mois de prison, dont trois mois fermes, assortis d’une amende. Les faits se sont déroulés devant l’étalage de la victime, où le prévenu s’était rendu pour acheter un plat d’une valeur de 150 francs CFA.

Impatient face aux quelques minutes d’attente alors que d’autres clients attendaient également d’être servis, l’individu a sorti un couteau et proféré des menaces directes pour exiger d’être servi en priorité.

​À la barre, le mis en cause a reconnu l’intégralité des faits reprochés. Il a tenté de justifier son acte en affirmant s’être senti délaissé par la commerçante, qui aurait encaissé sa pièce sans lui remettre sa commande dans l’immédiat.

​Une récidive sous l’effet de produits psychotropes

​Déjà connu des services de justice, le prévenu présentait un comportement qui a conduit la cour à estimer qu’il agissait sous l’emprise de produits psychotropes.

Le tribunal l’a déclaré coupable et a rendu son jugement en lui infligeant une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont trois mois fermes, ainsi qu’une amende.