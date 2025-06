Bénin : déjà limogé, Paulin Akponna désavoué par son parti, le bloc Républicain

- Publicité-

Le couperet est tombé. Par décret présidentiel n°2025-327 du 26 juin 2025, Paulin Akponna a été officiellement démis de ses fonctions de ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Dans la foulée, le Bloc Républicain (BR), sa propre famille politique, vient de se désolidariser publiquement de ses propos tenus à Parakou, les jugeant contraires à l’esprit de solidarité du parti. En quelques jours, le ministre est passé du statut de dénonciateur à celui de fusible politique.

Le 21 juin à Titirou (commune de Parakou), Paulin Akponna avait dénoncé publiquement le détournement présumé de dizaines de milliards FCFA destinés à l’électrification et à l’alimentation en eau potable. Il parlait de « siphonneurs du budget national » et de « délinquants de la République », accusés d’avoir dissimulé ces malversations au président Talon. Cette déclaration, jugée trop directe et sans preuves publiques à l’appui, visait implicitement l’ancien ministre Adambi, membre influent du BR.

Depuis sous le feu des critiques, il sera demis des ses fonctions de minstre de l’énergie. Ainsi, par décret présidentiel n°2025-327 en date du 26 juin 2025, Paulin Akponna est démis de ses fonctions de ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Il est remplacé par José Tonato, qui cumulera désormais ce portefeuille avec ses attributions actuelles de ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable.

Dans la foulée, son parti va aussi se désolidariser de son leader. Dans un communiqué rendu public ce 26 juin, le Bloc Républicain (BR) prend clairement ses distances avec l’ancien ministre. Le parti exprime son « entière désapprobation » face à ces propos, les qualifiant de contraires à l’unité et à l’esprit militant.

« Ces propos ne reflètent aucun esprit républicain, de solidarité ni d’unité […]. Le BR se désolidarise formellement des propos du ministre Paulin Akponna et le tient pour seul responsable, tant sur la forme que sur le fond. »

Le parti souligne également que Paul Akponna n’a jamais été mandaté pour parler au nom du Bloc Républicain, malgré ses nombreuses références au parti dans son discours à Parakou. Il appelle enfin ses membres à faire preuve de retenue, de dignité et d’engagement collectif dans l’action publique.

Une affaire à triple impact

Cette double sanction – gouvernementale et politique – vise à désamorcer un emballement médiatique et politique autour des accusations de détournement. Mais l’affaire pourrait ne pas s’arrêter là. L’opposition, par la voix du groupe Les Démocrates, a déjà introduit une résolution pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. Celle-ci viserait à auditer la gestion des fonds au sein du ministère depuis 2016, notamment dans le cadre des projets exécutés à Parakou.

Pour le président Patrice Talon, cet épisode constitue un test de crédibilité. À la tête d’un régime qui s’est toujours affiché comme intransigeant face à la corruption, il se retrouve face à un paradoxe : un ministre dénonce publiquement des détournements… et c’est lui qui est limogé. Si aucune enquête n’est lancée contre les auteurs présumés, le pouvoir risque d’être accusé d’étouffer une affaire pour préserver ses équilibres politiques internes.

En quelques jours, Paulin Akponna a été isolé politiquement, écarté du gouvernement et lâché par son propre parti. Un revers cinglant pour celui qui, pensait-on, incarnait une ligne dure contre les dérapages budgétaires. Reste à savoir si cette éviction servira à protéger les fondations du pouvoir ou si elle laissera des fissures durables dans la majorité présidentielle, déjà confrontée à des rivalités internes et des suspicions de gestion opaque.