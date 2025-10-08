Bénin: Canal+ fait vibrer Cotonou avec le Trophée des Académies

La phase finale de la saison 2 de la Ligue 1 McDonald’s – Trophée des Académies se tient cette semaine (8 au 12 octobre) à Cotonou. Un événement signé Canal+ qui mêle compétition, formation et téléréalité sportive, pour révéler les futurs talents du football africain.

Le Stade de l’Amitié Général Mathieu-Kérékou vibre depuis ce mardi au rythme du Trophée des Académies, produit par Canal+ en partenariat avec la Ligue 1 McDonald’s. Pour cette deuxième saison qui se tient du 8 au 12 octobre, quatre académies africaines — USS Kraké (Bénin), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Génération Foot (Sénégal) et Dauphine FC (Cameroun) — croisent le fer avec deux centres de formation français : l’Olympique de Marseille et Toulouse FC.

Les équipes participantes au Trophée des académies de Canal+

Un projet panafricain et une fierté béninoise

Pour Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin, accueillir la finale de ce tournoi à Cotonou relève d’une évidence et d’une grande fierté : « Le Trophée des Académies, c’est avant tout une émission de télévision, mais aussi une expérience unique. Nous parcourons le continent pour y découvrir les meilleurs jeunes footballeurs, et cette année, nous avons voulu que la grande finale se tienne ici, chez nous, au Bénin. »

Sur la pelouse du Stade Mathieu-Kérékou, les jeunes de l’USS Kraké croisent ceux de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), de Génération Foot (Sénégal) et de Dauphine FC (Cameroun). Deux clubs français — l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC — complètent le plateau.

« C’est une formidable opportunité pour nos jeunes talents de se confronter à d’autres écoles de football, explique Yacine Alao. Et si ce tournoi peut révéler des trajectoires comme celle du jeune Yamiru Ouorou, repéré ici l’an passé et aujourd’hui professionnel au Danemark, alors notre mission est réussie», a ajouté Alao.

Le tournoi, filmé comme une véritable émission de télévision, sera diffusé sur Canal+ Sport 2. Chaque jour, deux matchs et une émissionl reviendront sur les temps forts de la compétition, animés par Lilian Gatounes et Charlène Luyac.

« Nous faisons cela avant tout pour nos abonnés. Le football fait partie de l’ADN du continent. À travers ce tournoi, nous voulons partager la passion du beau jeu, sans foot-business ni transferts, juste le plaisir de jouer et d’apprendre », a conclu la directrice de Canal+ Bénin.

Pour Lilian Gatounes, cette initiative va bien au-delà du sport : « On ne parle pas d’argent ou de transferts, mais simplement du plaisir de jouer. C’est du football à l’état pur. » Six anciens internationaux accompagnent les équipes : Mamadou Niang, Rod Fanni, Cédric Kanté, Kaba Diawara, Fousseni Diawara et Jean-Claude Pierre-Fanfan. Leur présence inspire et motive les jeunes joueurs venus de tout le continent.

Présent à Cotonou, le technicien français Claude Le Roy a salué l’initiative : « L’Afrique n’a jamais été aussi proche du sommet. Des tournois comme celui-ci permettent de structurer la formation et de révéler le talent immense que recèle ce continent. » Pour Canal+, ce Trophée des Académies est plus qu’un programme télé : c’est une vitrine du football africain de demain. A noter que le match d’ouverture a opposé l’académie de Toulouse à son homologue de l’US Sèmè Kraké. Une rencontre largement dominée par l’équipe française qui s’est imposée sur le score de 3-0.

