Gabon

Au Gabon, 1 299 agents publics radiés après le recensement biométrique

Après l’examen de 1 762 dossiers issus du recensement biométrique et administratif, le gouvernement gabonais a acté 1 299 radiations et 116 réhabilitations. L’État estime que la régularisation fera économiser près de 11 milliards FCFA par an.

Geraud Antonio
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Ville de Libreville au Gabon
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Le gouvernement gabonais a acté vendredi 18 septembre 2026 à Port-Gentil la radiation de 1 299 agents publics, après l’examen de 1 762 dossiers signalant des situations irrégulières à la suite du recensement biométrique et administratif de la fonction publique.

Dans le détail, 589 agents sont radiés avec maintien de leurs droits à pension, 110 sans maintien de ces droits et 600 relevaient de la main-d’œuvre non permanente. La Commission exceptionnelle des litiges de la Fonction publique a aussi prononcé 116 réhabilitations.

Le gouvernement estime que la régularisation de ces situations permettra à l’État d’économiser près de 11 milliards de FCFA par an. Ce montant correspond aux effets attendus de la mise à jour des situations administratives examinées par la commission.

La commission a également rendu des avis sur des sanctions disciplinaires, des dénonciations de contrats et diverses positions administratives. Le Conseil des ministres a demandé aux administrations compétentes de mettre en œuvre les décisions, de les notifier aux agents concernés et de mettre à jour les actes de gestion correspondants.

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