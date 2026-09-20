Avant Trump-Xi, Washington et Pékin remettent l’IA et les terres rares sur la table

Les chefs économiques américain et chinois doivent se retrouver à New York avant le sommet Trump-Xi. IA, terres rares, tarifs et achats américains figurent parmi les dossiers qui peuvent peser sur la trêve commerciale.

Washington et Pékin doivent rouvrir dimanche à New York leurs discussions économiques de haut niveau, avec l’intelligence artificielle, les terres rares et les tarifs douaniers au centre des échanges. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent doit rencontrer le vice-Premier ministre chinois He Lifeng quelques jours avant le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping.

La rencontre est prévue au siège de JPMorgan Chase à Manhattan. Selon Reuters, les deux délégations veulent préparer des avancées limitées mais concrètes avant la visite de Xi Jinping à Washington, alors que la trêve commerciale entre les deux pays approche d’une nouvelle échéance en novembre.

La Chine a confirmé officiellement que He Lifeng conduit une délégation aux États-Unis du 19 au 23 septembre pour des consultations économiques et commerciales. Pékin indique que les discussions porteront sur des sujets d’intérêt commun dans le cadre du mécanisme de dialogue bilatéral.

Côté américain, les dossiers annoncés incluent la sécurité liée à l’IA, les flux de minerais critiques, les droits de douane, les achats agricoles et certains investissements chinois. Les terres rares restent un point sensible, leur disponibilité étant essentielle à de nombreuses industries technologiques et militaires.

Une négociation avant le sommet Trump-Xi

Le rendez-vous intervient après plusieurs mois de négociations destinées à stabiliser une relation commerciale toujours marquée par les restrictions technologiques et les mesures tarifaires. En mai, la Maison Blanche avait annoncé une série d’accords prévoyant notamment des engagements chinois sur les minerais critiques, des achats de Boeing et des importations agricoles américaines.

Reuters rapporte également que Washington souhaite discuter de règles sur les investissements chinois dans certains secteurs, tandis que Pékin cherche à limiter les nouvelles restrictions américaines. Les deux camps doivent aussi aborder la régulation et la sécurité de l’IA, domaine dans lequel les États-Unis et la Chine concentrent une part majeure des capacités mondiales.

Les attentes restent prudentes avant la rencontre. Les discussions de New York doivent surtout définir les dossiers susceptibles d’être repris au niveau présidentiel lors du sommet Trump-Xi prévu à Washington les 24 et 25 septembre.