Nigeria : 15 États en alerte, NiHSA appelle à des évacuations préventives

L’Agence nigériane des services hydrologiques place 15 États sous risque élevé d’inondation fluviale du 19 au 25 septembre. Les communautés vulnérables sont appelées à déplacer personnes, bétail et biens vers des zones plus élevées.

L’Agence nigériane des services hydrologiques (NiHSA) a placé 15 États sous alerte de risque élevé d’inondation fluviale du 19 au 25 septembre 2026. L’avis NFA-2026-262, lié à la montée attendue des cours d’eau, appelle les communautés vulnérables à prendre des mesures préventives et à rejoindre des zones plus élevées si nécessaire.

L’alerte concerne Imo, Cross River, Ebonyi, Benue, Anambra, Akwa Ibom, Lagos, Rivers, Edo, Kogi, Taraba, Delta, Bayelsa, Enugu et Abia. NiHSA avertit que la hausse des eaux peut toucher des habitations, des routes, des terres agricoles et d’autres infrastructures situées dans les plaines inondables.

L’avis signale aussi neuf stations hydrologiques à surveiller de près pendant la période. NiHSA cite notamment les stations d’Obubra, Itigidi et Epento, dans l’État de Cross River, parmi les points où les niveaux d’eau doivent être suivis de près.

Le directeur général de NiHSA, Umar Mohammed, a demandé aux autorités locales et aux habitants des zones exposées d’agir rapidement. Les personnes, le bétail et les biens de valeur doivent être transférés vers des endroits plus sûrs et plus élevés lorsque la situation l’exige.

Le dispositif officiel de suivi de NiHSA affiche en parallèle des niveaux d’alerte élevés sur plusieurs zones du sud du pays. Dimanche matin, Rivers apparaissait en risque critique, tandis que Lagos et Delta figuraient en risque élevé sur le tableau de surveillance en temps réel de l’agence.

L’avis couvre une fenêtre de sept jours, jusqu’au 25 septembre, durant laquelle NiHSA demande aux États concernés de maintenir leurs dispositifs d’urgence et de suivre l’évolution des cours d’eau dans les communautés exposées.