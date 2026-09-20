WSL : Holmberg sauve Arsenal à la 95e, Manchester United toujours sans victoire

Smilla Holmberg a arraché le 1-1 pour Arsenal à la 95e minute face à Manchester United, samedi à l’Emirates Stadium. Les Red Devils décrochent leur premier point de la saison mais restent sans victoire après trois journées de Women’s Super League.

Smilla Holmberg a sauvé Arsenal à la 95e minute samedi 19 septembre à l’Emirates Stadium, en égalisant face à Manchester United (1-1) lors de la troisième journée de Women’s Super League. Ce but tardif prive les Mancuniennes de leur première victoire de la saison, tout en évitant aux Gunners une première défaite.

Manchester United avait pris l’avantage à la 67e minute par Julia Zigiotti Olme. La milieu suédoise a profité d’une passe mal ajustée de Georgia Stanway pour se présenter face à Misa Rodríguez et glisser le ballon sous la gardienne d’Arsenal.

Les visiteuses ont ensuite résisté à la pression londonienne, notamment grâce à plusieurs arrêts de Phallon Tullis-Joyce. Arsenal a finalement trouvé l’ouverture dans le temps additionnel : Leah Williamson a adressé un centre profond au second poteau et Holmberg a repris de volée pour égaliser à la 95e minute.

Le résultat permet à Manchester United de prendre son premier point sous la direction d’Eva Olid après deux défaites, contre London City Lionesses puis Chelsea. United reste toutefois sans victoire en championnat. Arsenal enchaîne de son côté un deuxième nul à domicile après le 0-0 concédé face à Crystal Palace.

Après trois journées, Arsenal compte cinq points et accuse quatre longueurs de retard sur Manchester City, leader avec un parcours parfait. Les Gunners doivent maintenant se déplacer successivement à Chelsea puis chez Manchester City en Women’s Super League.