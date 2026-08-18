Gabon : Brice Oligui Nguema justifie la fin de certaines bourses d’études en Europe

À la veille du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président Brice Oligui Nguema a annoncé le maintien de restrictions sur les bourses accordées aux étudiants gabonais dans certains pays européens. Le chef de l’État invoque la hausse des frais de scolarité et la réduction des aides destinées aux étudiants, tout en appelant la jeunesse à privilégier les universités africaines.

Dans un message à la nation prononcé dimanche 16 août, Brice Oligui Nguema a expliqué que les nouveaux bacheliers gabonais ne bénéficieraient plus de bourses d’études dans certains pays européens. Les États concernés n’ont pas été nommément désignés.

La mesure intervient dans un contexte de hausse des coûts de formation et de diminution des aides publiques aux étudiants dans plusieurs pays d’accueil. La France, qui accueille traditionnellement une part importante des étudiants gabonais boursiers en Europe, est présentée comme l’une des destinations potentiellement concernées, selon les informations rapportées depuis Libreville.

« Nous ne devons pas subir cette évolution. Nous devons y répondre par une stratégie qui consiste à consolider nos établissements, rechercher les meilleures formations et regarder avec confiance vers les universités d’excellence de notre continent », a déclaré le président gabonais.

Le gouvernement veut renforcer l’offre de formation en Afrique

Brice Oligui Nguema a défendu une réorientation progressive de la politique de formation. Il estime que l’Afrique ne doit pas être considérée comme une solution par défaut, mais comme un espace capable d’offrir des formations de qualité dans des domaines utiles au développement du Gabon.

« L’avenir de nos enfants ne s’écrit pas seulement au-delà des océans. Il s’écrit aussi ici, chez nous et sur notre continent, par des formations plus adaptées à nos réalités », a-t-il ajouté.

Cette annonce prolonge une politique de réduction des bourses destinées à certaines destinations étrangères. Le Gabon avait déjà annoncé l’arrêt, à partir de 2026, des bourses pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études aux États-Unis. Les modalités précises de la nouvelle restriction visant certains pays européens n’ont pas été détaillées.

Le discours présidentiel intervient alors que le Gabon s’apprête à célébrer son indépendance, le 17 août, avec une parade militaire organisée sur le boulevard du front de mer. La cérémonie doit se tenir en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du général Horta Ntam, présenté comme un dirigeant de la Guinée-Bissau.