Gabon : le ministère de l’Intérieur suspend la direction de l’Église évangélique en pleine crise

L’Église évangélique du Gabon traverse une crise de gouvernance après l’installation de deux présidents rivaux. Pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, le ministère de l’Intérieur a suspendu provisoirement son directoire et lui a donné trois mois pour désigner un dirigeant unique.

Une dizaine de pasteurs, accompagnés de plusieurs fidèles, ont contesté cette décision mardi 18 août au sein d’une église de Libreville. Ils accusent le gouvernement de s’ingérer dans le fonctionnement interne de cette communauté, présentée comme la plus ancienne Église évangélique d’Afrique centrale.

« Cette décision du ministre de l’Intérieur est une ingérence et entrave le fonctionnement normal de notre institution », ont déclaré les pasteurs opposés à la mesure. Ils demandent l’annulation de la suspension du directoire et ont sollicité l’arbitrage du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Deux présidents après un vote contesté

La crise a commencé lors d’un conclave chargé de désigner le nouveau président de l’Église évangélique du Gabon. Deux candidats étaient en lice. Le règlement interne prévoit une désignation par consensus ou, à défaut, par élection.

Faute d’accord entre les participants, un vote a été organisé. Selon le récit des pasteurs contestataires, l’un des candidats a refusé de se soumettre à cette procédure. Son concurrent a néanmoins été élu puis installé comme président.

L’autre candidat a contesté le résultat et s’est à son tour fait introniser à la tête de l’Église. Cette double installation a créé une direction bicéphale, à l’origine de l’intervention du ministère de l’Intérieur.

L’administration a décidé de suspendre le directoire à titre conservatoire, en invoquant un risque de trouble à l’ordre public. Elle a également enjoint aux responsables de l’Église d’organiser, dans un délai de trois mois, la désignation d’un président unique.

Des fidèles préoccupés par la division

La rivalité entre les deux dirigeants suscite l’inquiétude au sein de la communauté religieuse. Plusieurs fidèles disent regretter une situation qui perturbe les activités de l’Église.

« Ça me désole et ça désole toute la communauté religieuse de l’Église évangélique au Gabon », a déclaré l’un d’eux. Un autre a expliqué que cette crise mettait les membres « mal à l’aise », alors qu’ils souhaitent poursuivre leurs activités religieuses.

Les pasteurs mobilisés contre la décision ministérielle n’ont pas annoncé les modalités d’une éventuelle nouvelle élection. La durée de la suspension du directoire et les conditions précises du processus de désignation restent également à préciser.