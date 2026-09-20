Zambie : Ndola Vioqua investit 450 millions $ dans une centrale de 450 MW

Le projet doit être réalisé en deux phases, avec Copperbelt Energy Corporation comme acheteur attendu de l’électricité. Environ 640 emplois sont annoncés pendant la construction et l’exploitation.

L’Agence zambienne de développement (ZDA) a signé avec Ndola Vioqua Energy Company Limited un accord d’investissement portant sur une centrale thermique de 450 MW à Ndola, évaluée à 450 millions de dollars. Le projet, prévu en deux phases, doit créer environ 640 emplois pendant la construction et l’exploitation.

Copperbelt Energy Corporation (CEC) devrait acheter l’électricité produite par la future centrale, selon la ZDA. Le projet vise à renforcer la production de base du pays et à soutenir l’approvisionnement des activités industrielles et minières, particulièrement importantes dans la région du Copperbelt.

Le directeur général de la ZDA, Albert Halwampa, estime que les 450 MW prévus contribueront à l’objectif national de porter la capacité de production électrique à 10 000 MW dans le cadre du programme Grow Zambia. Il a indiqué que cette cible pourrait être atteinte avant 2031 si les investissements privés continuent d’augmenter.

Le directeur de Ndola Vioqua Energy, Li Zhilim, a présenté un développement en deux étapes. Outre les emplois directs attendus sur le chantier et pendant l’exploitation, l’entreprise prévoit des débouchés pour des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services locaux.

L’accord signé est un Investment Promotion and Protection Agreement destiné à encadrer l’investissement. La ZDA n’a pas communiqué de date de mise en service dans sa publication du 18 septembre 2026.