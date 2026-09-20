Ebola en RDC : 20 000 soignants ciblés, l’efficacité d’Ervebo reste inconnue

La campagne gagne Bunia, épicentre de l’épidémie. Le pays compte 7 541 cas confirmés et 3 639 décès, tandis qu’Ervebo, homologué contre une autre souche d’Ebola, est encore évalué contre Bundibugyo.

La République démocratique du Congo a lancé samedi 19 septembre à Bunia, dans l’Ituri, une nouvelle phase de vaccination contre Ebola visant 20 000 soignants et autres intervenants de première ligne, alors que l’efficacité d’Ervebo contre le virus Bundibugyo reste à établir.

Le déploiement concerne d’abord les zones de santé de Bunia et de Mongbwalu, parmi les plus touchées. La campagne doit s’étendre à l’Ituri et au Nord-Kivu sur six à neuf mois afin de couvrir les personnels les plus exposés à la prise en charge des malades et à la riposte.

Ervebo est homologué contre l’espèce Zaire ebolavirus, mais l’épidémie actuelle est provoquée par le virus Bundibugyo. L’Organisation mondiale de la santé estime que les données disponibles ne permettent pas encore d’établir son efficacité chez l’humain contre cette souche et recommande son utilisation dans un cadre de recherche.

Le bilan communiqué lors du lancement fait état de 7 541 cas confirmés, 3 639 décès et 1 823 guérisons. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recensait, à partir des données arrêtées au 16 septembre, 7 475 cas confirmés et 3 605 décès, soit 71 cas et 32 décès supplémentaires en une journée.

L’Ituri concentre la majorité des contaminations et des décès recensés dans le pays. Le déploiement à Bunia intervient après le lancement d’une première vaccination à Kisangani fin août, alors que 70 000 doses d’Ervebo ont été allouées à la RDC, dont environ 50 000 pour les personnels de première ligne et 20 000 pour les essais cliniques.

Le ministère congolais de la Santé maintient l’épidémie de maladie à virus Ebola Bundibugyo sous surveillance active depuis le 15 mai 2026. L’OMS classe toujours le risque comme très élevé en RDC et élevé pour les pays frontaliers.