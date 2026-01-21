Atacora: les FDS renforcent les liens avec les populations de Porga menacées par l’insécurité

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants aux frontières nord du Bénin, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) poursuivent leurs actions de proximité dans le département de l’Atacora.

À Porga, une campagne de soins médicaux gratuits s’est achevée le vendredi 16 janvier 2026, à l’initiative de la cellule des actions civilo-militaires de l’opération MIRADOR. Conduite sous la coordination du lieutenant-colonel Tassou Abdou Wassiou, en collaboration avec la Police républicaine et la Direction départementale de la santé de l’Atacora, l’opération s’est déroulée sur une période de trois jours.

Elle visait à améliorer l’accès aux soins de santé de base tout en consolidant la relation de confiance entre les populations locales et les forces de sécurité déployées dans la zone.

Selon les organisateurs, plus de deux mille personnes, issues de Porga et des localités environnantes, ont bénéficié de consultations médicales, de traitements et de médicaments délivrés gratuitement. Une trentaine de patients présentant des pathologies nécessitant une prise en charge spécialisée ont été référés vers le centre de santé Saint Jean de Dieu pour un suivi médical approprié.

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette initiative a également permis des échanges directs entre les forces de défense et les populations. Les discussions ont porté notamment sur la prévention des menaces, la collaboration citoyenne et le rôle des FDS dans la protection des civils.

Les autorités locales relèvent une forte mobilisation des habitants et des retours globalement positifs.

Première du genre à Porga, cette campagne médicale gratuite s’inscrit dans une approche civilo-militaire visant à renforcer l’ancrage communautaire des forces de sécurité dans les zones exposées aux risques sécuritaires. Elle traduit la volonté des FDS de conjuguer action sécuritaire et interventions sociales au service du bien-être des populations.