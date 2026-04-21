Bénin: Amnesty International alerte sur des restrictions des libertés dans son rapport 2025–2026

L’organisation Amnesty International a publié son rapport 2025–2026 sur la situation des droits humains, dans lequel elle dénonce plusieurs restrictions aux libertés fondamentales au Bénin.

Selon ce rapport, des obstacles persistants affecteraient l’exercice des libertés d’expression, d’association et de manifestation pacifique. Amnesty International met en avant des entraves administratives et légales qui, selon elle, ont contribué à réduire l’espace civique et à limiter la capacité des acteurs de la société civile et des opposants politiques à faire entendre leurs voix.

L’organisation s’inquiète également de certaines pratiques qui, à ses yeux, peuvent mener à des arrestations arbitraires, à des poursuites judiciaires contre des défenseurs des droits et à une pression accrue sur les médias et les journalistes, ce qui compromettrait davantage le pluralisme de l’information.

Dans son évaluation, Amnesty International appelle les autorités béninoises à garantir pleinement les libertés fondamentales, en levant les obstacles institutionnels et en assurant un environnement politique et social où la critique, l’expression citoyenne et l’engagement associatif peuvent se dérouler sans contrainte injustifiée.

Le rapport 2025–2026 d’Amnesty International vient s’ajouter à d’autres analyses internationales qui recommandent un renforcement de la protection des droits humains et des libertés publiques au Bénin, afin de soutenir les processus démocratiques et la participation active de toutes les composantes de la société.