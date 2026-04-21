Assemblée nationale: le rapport d’activités de Joseph Djogbénou attendu ce jeudi

Initialement annoncée pour le mercredi 22 avril 2026, la présentation du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, a été reportée au jeudi 23 avril 2026 à 10 heures.

L’information a été rendue publique à travers un communiqué radiodiffusé le mardi 21 avril 2026. Le rapport couvre la période allant du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026 et sera présenté aux députés de la 10ᵉ législature.

Il s’agit du tout premier exercice de ce genre depuis l’installation de la 10ᵉ législature. Cette présentation s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui impose au président de l’institution une obligation de reddition de comptes.

Selon les dispositions de cet article, le président de l’Assemblée nationale est tenu de rendre compte de ses activités et de sa gestion devant les députés, et de fournir toutes les explications qui pourraient lui être demandées. Le rapport est présenté au début de chaque session ordinaire, après quoi l’Assemblée en délibère, peut en prendre acte ou demander des éclaircissements et justifications jugés nécessaires.