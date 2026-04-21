Présidentielle 2026: aucun recours enregistré au niveau de la Cour constitutionnelle dans le délai légal

Aucune contestation relative à la régularité du scrutin présidentiel du 12 avril 2026 n’a été enregistrée dans les délais légaux.

L’information a été rendue publique ce 20 avril par la Cour constitutionnelle du Bénin.

Conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, l’absence de recours dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats provisoires ouvre la voie à la validation définitive du scrutin.

Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle annonce la tenue d’une audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, prévue pour le jeudi 23 avril 2026 à 18 heures, à son siège à Cotonou.

Cette étape marquera la clôture officielle du processus électoral présidentiel au Bénin avec la confirmation de l’élection du candidat Romuald WADAGNI et Mariam Chabi Talata.