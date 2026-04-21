Sénégal : lancement de la construction d’une centrale de stockage

Le Sénégal a lancé le 20 avril 2026 la construction d’une centrale de stockage par batteries (BESS) de 56 MW/56 MWh à Diass, dans la région de Thiès, à proximité de l’aéroport international Blaise Diagne. Couplée à une installation solaire existante, l’infrastructure est réalisée en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et pilotée par la Société nationale d’électricité (Senelec).

Conçue pour emmagasiner l’électricité produite en journée afin de la restituer lorsque l’irradiation solaire baisse, la centrale vise à assurer une réponse instantanée aux variations du réseau électrique. Les équipements de stockage peuvent compenser des fluctuations en quelques millisecondes, soutien technique attendu pour limiter les recours aux groupes thermiques fonctionnant aux hydrocarbures importés et pour améliorer la qualité de fourniture.

Selon les acteurs du dossier, le projet doit permettre d’augmenter la capacité d’intégration des énergies renouvelables, de réduire la fréquence des coupures et d’accroître la stabilité du réseau national. La Senelec assure la maîtrise d’ouvrage complète de l’opération, tandis que l’AFD accompagne le financement et l’ingénierie dans le cadre du partenariat établi avec Dakar.

Un projet intégré au Partenariat pour une Transition Énergétique Juste

Le site de Diass constitue la première réalisation concrète du Partenariat pour une Transition Énergétique Juste (JET-P) signé entre le Sénégal et ses partenaires internationaux, indique l’AFD. Le dispositif de 56 MW/56 MWh est présenté comme un pilote permettant d’expérimenter l’apport des solutions de stockage à grande échelle dans le mix électrique sénégalais.

Le JET-P englobe des volets dédiés au développement des sources renouvelables — solaire et éolien — et à des mesures d’efficacité énergétique destinées à réduire la consommation et les coûts dans plusieurs secteurs de l’économie. Dans cette logique, les autorités sénégalaises combinent le déploiement des renouvelables avec l’exploitation de ressources gazières pour remplacer progressivement le fioul lourd dans la production électrique.

Lors d’un atelier consacré au projet, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a rappelé que le pays compte aujourd’hui environ 30 % d’électricité d’origine renouvelable et qu’il vise un seuil de 40 % à l’horizon 2030 grâce aux initiatives portées dans le cadre du JET-P avec des partenaires du G7.

Le lancement officiel des travaux a eu lieu le 20 avril 2026 en présence de représentants de la Senelec et de l’Agence française de développement