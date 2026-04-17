Bénin: Pascal Tigri remplacé à la tête du Groupement des Forces Spéciales de la Garde nationale

Dans le cadre du réaménagement des responsabilités au sein des forces armées béninoises, une nouvelle décision de commandement a été prise en ce mois d’avril.

Pascal Tigri, le lieutenant-colonel en fuite actuellement visé par un mandat d’arrêt international, a été officiellement remplacé à la tête du Groupement des Forces Spéciales de la Garde nationale.

La nomination, actée par une décision interne de l’état-major des forces armées, porte le nom du Chef de Bataillon Bossou Ayélogou Edmond comme nouveau commandant de cette unité d’élite.

Le lieutenant-colonel Pascal Tigri était jusqu’alors à la tête du Groupement des Forces Spéciales de la Garde nationale, une unité créée en 2020 et dont il avait pris le commandement après plusieurs années de service. Ce rôle avait été renforcé depuis 2023, alors que Tigri dirigeait également le troisième Groupement Inter-Armes des forces armées béninoises avant d’être impliqué dans les événements du 7 décembre 2025, quand un groupe de militaires se réclamant du « Comité militaire pour la refondation » avait revendiqué une tentative de coup d’État.



La mutinerie, rapidement neutralisée par les forces loyales au gouvernement, avait profondément marqué le paysage sécuritaire national. Depuis lors, l’officier est toujours en cavale, recherché à l’international dans le cadre des investigations ouvertes par les autorités béninoises.



La nomination de Bossou Ayélogou Edmond intervient donc dans un contexte de restructuration des forces armées, visant à redonner une stabilité opérationnelle aux unités spécialisées et à assurer la continuité du commandement au sein de la Garde nationale, un corps stratégique pour les missions de sécurité interne et de réaction face aux crises.