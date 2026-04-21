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Ghana

Football : Baba Rahman proche d’un retour en sélection du Ghana

Le latéral gauche ghanéen Baba Rahman pourrait retrouver les rangs des Black Stars après un contact établi par le nouvel sélectionneur, Carlos Queiroz, en vue de la préparation pour la Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Baba Rahman
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Selon plusieurs sources proches du dossier, le technicien a inscrit Rahman sur sa short-list dans le cadre d’un projet visant à renforcer l’effectif. L’entraîneur souhaiterait obtenir une réponse rapide du joueur, le calendrier de préparation ne laissant que peu de marge de manœuvre.

Rahman n’a plus été appelé avec le Ghana depuis septembre 2023, lorsqu’il a disputé un match qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations contre la République centrafricaine au Baba Yara Stadium. Par la suite, il avait choisi de s’éloigner temporairement de la sélection pour soigner des pépins physiques et retrouver son meilleur niveau au sein de son club, le PAOK FC, renonçant également à la CAN 2023 pour privilégier sa remise en forme.

Un retour synonyme d’expérience

Agé de 31 ans, Baba Rahman totalise 52 sélections pour la sélection ghanéenne entre 2014 et 2023 et a inscrit deux buts sous le maillot national. Auteur d’un solide parcours à son poste, il faisait partie du groupe des Black Stars lors de la Coupe du monde 2022, sa plus récente grande compétition internationale, et sa possible réapparition apporterait une dose d’expérience à l’arrière-garde ghanéenne.

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