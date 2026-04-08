Bénin : plusieurs officiers des Forces armées promus au grade supérieur

Le président de la République, Patrice Talon, a procédé à la promotion de plusieurs officiers des Forces armées béninoises à travers un décret signé le 11 mars 2026. Ces avancements, accordés « au mérite ou au choix », concernent différents corps militaires et s’échelonneront sur plusieurs mois.

Patrice Talon, a acté la promotion de plusieurs officiers des Forces Armées Béninoises à travers le décret n°2026-139 en date du 11 mars 2026. Ces avancements concernent différents corps de l’armée, notamment l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale ainsi que la garde nationale. Ils interviennent dans le cadre du mécanisme classique de progression de carrière des militaires, basé sur l’évaluation des compétences et les besoins de l’institution.

Selon le décret, ces promotions « donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur ». Il ajoute également que « le décrochage d’un officier du tableau d’avancement entraîne automatiquement l’annulation de sa promotion au grade supérieur ».

Les différentes promotions prendront effet à des dates étalées entre janvier et octobre 2026, selon les corps concernés.

Liste des officiers concernés

Sont promus au grade supérieur au mérite ou au choix, les officiers des Forces armées béninoises dont les noms suivent. Il s’agit de :

I. Grade de Colonel-major et homologues

1.1. Armée de terre

1.1.1. Pour compter du 1er janvier 2026 : Colonel OBELAKOU C. Saturnin

1.1.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Médecin-colonel DAHOUE Togbédji Richard

1.2. Armée de l’air : Néant

1.3. Marine nationale : Néant

1.4. Garde nationale : Néant

II. Grade de Colonel et homologues

2.1. Armée de terre

2.1.1. Pour compter du 1er janvier 2026 : Lieutenant-colonel KOUKOUI N’koussanti Sagbo Jocelyn

2.1.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Lieutenant-colonel KEKERE Pamphile Dotou, Lieutenant-colonel BIO-YIRO Mondou Gildas Martial Osséni

2.1.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Lieutenant-colonel TOSSA Y. Mègalvio, Lieutenant-colonel CHABI Yossounon, Lieutenant-colonel SAHGUI Djimon

2.1.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Lieutenant-colonel BIO Djamiratou, Médecin-lieutenant-colonel FATON Alexandre Dossou, Médecin-lieutenant-colonel DANSOU Eugénie

2.2. Armée de l’air

2.2.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Lieutenant-colonel ALAPINI Foladjouhen Gildas Joselyto

2.2.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Lieutenant-colonel AMETONOU Grégoire Yaovi

2.3. Marine nationale : Néant

2.4. Garde nationale

2.4.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Lieutenant-colonel SOGBEDJI Etienne

III. Grade de Lieutenant-colonel et homologues

3.1. Armée de terre

3.1.1. Pour compter du 1er janvier 2026 : Commandant AGUIDISSOU Hector Raoul

3.1.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Commandant DOSSOU Ezéchiel Gbètoho

3.1.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Chef d’Escadrons de SOUZA Akandall Kolawolé

3.1.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Chef d’Escadrons ADJOVI D. Patrick Thibeault Métofodji

3.2. Armée de l’air

3.2.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Intendant militaire de 3ème classe CHABI David

3.3. Marine nationale : Néant

3.4. Garde nationale

3.4.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Commandant KPLAÏ M. Maxime

IV. Grade de Commandant et homologues

4.1. Armée de terre

4.1.1. Pour compter du 1er janvier 2026 : Capitaine-major GNAMMI Solo Justin, Capitaine-major KOGUI N’DOURO Akim

4.1.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Capitaine-major LAFIA IMOROU Abou, Capitaine-major SINAKPASSIROGUI Boun – Abbas, Capitaine-major KAKPO S. Hermann, Capitaine-major NASSARA Vidjinnagni Alban

4.1.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Capitaine-major TESSI N. R. Cyrano, Capitaine-major ALIZANNON Gratien, Capitaine-major DOKOTO Lafia Harishu, Capitaine-major AFOMASSE W. G. Ulrich, Capitaine-major JOHNSON Kwansana Amanda L., Capitaine-major KPETEHOTO Yatchéré Rabelais Pamphile

4.1.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Capitaine-major LOKOSSOUBO KOFFI D. Euphrem, Capitaine-major TOKO-WOROU Boni Moustapha, Capitaine-major CHABI A. Titilayo Wilfried, Capitaine-major EZIN Adidémè Monique, Capitaine-major OKE TOLA Farida, Capitaine-major CHABI BOKO Bachir, Capitaine-major SOGAN Elias Idias, Capitaine-major HAZOUME S. I. Lucrèce

4.2. Armée de l’air

4.2.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Capitaine-major CHABI Ibrahim

4.2.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Capitaine-major HOUNTONDJI Gbènakpon Eric

4.2.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Capitaine-major AVOUNGNANSOU Hospice Enafa Ariel

4.3. Marine nationale

4.3.1. Pour compter du 1er janvier 2026 : Lieutenant de vaisseau-major BOUARI Silifatou Amankè

4.3.2. Pour compter du 1er avril 2026 : Lieutenant de vaisseau-major FANTODJI Libertie Natacha Viva

4.3.3. Pour compter du 1er juillet 2026 : Lieutenant de vaisseau-major KEÎTA Marie-Ange Idrissa, Lieutenant de vaisseau-major LOTSU Déodat Méridith Nelly

4.3.4. Pour compter du 1er octobre 2026 : Lieutenant de vaisseau-major ADANDE Sémaco Dominique, Lieutenant de vaisseau-major KOUKOUI Médéssè Serge

4.4. Garde nationale