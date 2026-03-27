Amical: le Bénin évite le piège libérien, le Togo et la Guinée dos à dos

Le Bénin a disposé du Liberia (1-0) ce vendredi à Casablanca au Maroc, dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026. Au stade Moulay Hassan, le togo et la Guinée se sont séparés sur un score de parité (2-2).

La journée FIFA de mars 2026 se poursuivait ce vendredi avec plusieurs rencontres à travers la planète. Au Maroc, le Bénin défiait le Liberia à Casablanca. Un premier test pour les Guépards depuis leur aventure à la CAN 2025, éliminés en huitième de finale. Et les hommes de Gernot Rohr ont répondu présent, avec une courte victloire contre les Lone Stars. Tenue en échec à la pause, la bande à Steve Mounié a pris le dessus sur son adversaire à la 85è minute sur une superbe réalisation de Tosin Aiyegun.

Servi en profondeur, l’attaquant de Lorient a résisté à la défense, se défait du gardien libérien avant d’ajuster sa balle qui trouve le montant gauche avant de finir au fond des filets. Une belle victoire de la team Bénin qui défiera la Guinée lors de sa deuxième sortie dans cette trêve internationale.

Le Togo se saborde face à la Guinée

Eégalement embarqué dans cette pause internationale, le Togo s’est heurté à la Guinée (2-2) au Maroc. Pour la première de Patrice Neveu sur le banc togolais, les Éperviers avaient pourtant pris une sérieuse option sur la victoire, se montrant efficaces face à une Guinée dominatrice. Mais dans le dernier quart d’heure, deux erreurs défensives ont permis au Syli de revenir à hauteur. Un scénario frustrant pour le Togo, solide offensivement mais encore fragile derrière, et qui laisse filer une victoire qui lui tendait les bras.