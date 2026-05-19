Affaire Kemi Séba: nouveau renvoi du dossier, la nouvelle date pour les plaidoiries

Le feuilleton judiciaire autour de l’activiste panafricaniste Kémi Seba et de son fils se poursuit devant le tribunal régional de Pretoria.

À l’audience de ce mardi 19 mai où le tribunal de Pretoria devait statuer sur la demande de mise en liberté sous caution, l’affaire a été reportée au vendredi 22 mai 2026 afin de permettre aux avocats de présenter leurs plaidoiries.

Selon le calendrier communiqué, l’audience reprendra ensuite le 29 mai 2026 pour la suite des plaidoiries et les réponses de l’État sud‑africain. Cette séquence judiciaire sera donc déterminante pour l’avenir du militant panafricaniste, incarcéré depuis le 14 avril avec son fils, et visé par des accusations allant de la tentative d’immigration clandestine à des soupçons de préparation d’attentats en Europe.

Les prochaines audiences s’annoncent donc cruciales pour le président de l’ONG, Urgences Panafricaniste.