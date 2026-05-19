Prestation de serment de Wadagni : aucune présence de chef d’État étranger annoncée

Au Bénin, le président élu Romuald Wadagni prêtera serment le dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès à Cotonou. A cette occasion, aucun chef d’État étranger n’est annoncé pour prendre part à la cérémonie.

La cérémonie de prestation de serment du président élu Romuald Wadagni se tiendra le dimanche 24 mai 2026 à Cotonou. Selon des informations de Bip Radio, aucun chef d’État étranger ne prendra part à cette cérémonie officielle qui marquera l’entrée en fonction du nouveau président béninois. Toutefois, plusieurs délégations étrangères sont attendues dans la capitale économique béninoise pour assister à cet événement politique majeur.

La cérémonie se déroulera en deux étapes. Une première phase est prévue au Palais de la Marina avec un échange entre le président sortant, Patrice Talon, et son successeur. La seconde étape aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou où Romuald Wadagni prêtera officiellement serment devant la Cour constitutionnelle.

Élu à l’issue du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, Romuald Wadagni succède à Patrice Talon après avoir occupé durant dix années le poste de ministre de l’Économie et des Finances. Âgée de 49 ans, le natif de Lokossa va devenir le cinquième président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique.