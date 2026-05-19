Bénin: plus de 90 kg de cocaïne dissimulée sous un navire saisie au port de Cotonou

La vigilance de la Police républicaine a permis de mettre fin à un trafic de drogue au bassin portuaire de Cotonou.

Selon une source policière rapportée par Banouto, plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne dissimulés sous un navire porte‑conteneurs ont été interceptés lors d’une opération de surveillance menée du 16 au 17 mai 2026.

L’intervention a été conduite par l’Unité spéciale de police fluviale et maritime (USPFM) dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants par voie maritime.

Au cours de l’opération, cinq ballots de produits suspects ont été découverts dans la crépine d’un navire battant pavillon étranger.

Les analyses effectuées ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne, pour un poids total estimé à plus de 90 kilogrammes, a précisé la Police républicaine. Les produits saisis ont été remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID) pour exploitation technique et poursuite des investigations.