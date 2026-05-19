Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

Bénin: un homme se jette dans un puits à Klouékanmè après une dispute conjugale

Un homme de 45 ans s’est jeté dans un puits à la suite d’une dispute conjugale, le 18 mai 2026, à Klouékanmè dans le département du Couffo.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
385 vues
Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
1 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, les circonstances exactes de l’incident n’ont pas été détaillées. Tout compte fait, le drame est survenu suite à une profonde mésentente entre la victime et sa partenaire.

Alertés, les services de secours et la Police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête est ouverte afin d’éclaircir les faits.

Un drame malheureux qui aurait pu être évité par un dialogue ouvert entre les deux partenaires.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
11:52 Société : Bénin: plus de 90 kg de cocaïne dissimulée sous un navire saisie au port de Cotonou
11:15 Société : Bénin: un homme se jette dans un puits à Klouékanmè après une dispute conjugale
11:52 Bénin: plus de 90 kg de cocaïne dissimulée sous un navire saisie au port de Cotonou