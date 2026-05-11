Pretoria: nouvelle audience pour Kemi Seba ce 11 mai

L’activiste panafricaniste béninois Kemi Seba comparaît à nouveau ce lundi 11 mai 2026 devant le tribunal régional de Pretoria, en Afrique du Sud.

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Incarcéré depuis la mi-avril avec son fils de 18 ans, il est poursuivi pour tentative d’immigration clandestine, mais également visé par des accusations plus lourdes portées par le parquet sud-africain.

Retour sur l’audience du 29 avril

Lors de la précédente audience, le tribunal devait examiner sa demande de mise en liberté sous caution. La décision a finalement été reportée au 11 mai, prolongeant sa détention provisoire. Le parquet s’était opposé à toute libération, avançant des accusations de préparation d’attaques terroristes en Europe.

De graves accusations rejetées par l’intéressé et son avocat, Me Sinen Mnguni, qui a dénoncé une tentative de le présenter comme une menace majeure.

Les circonstances de l’arrestation

Selon les enquêteurs, l’opération ayant conduit à son arrestation relevait d’une infiltration visant Kemi Seba, son fils et l’activiste sud-africain François van der Merwe, présenté comme le dirigeant d’un groupe identitaire afrikaner.

Ce dernier aurait sollicité une société de sécurité privée pour organiser le passage illégal du groupe vers le Zimbabwe. Deux policiers infiltrés se seraient fait passer pour des responsables de cette société afin de piéger les suspects.

La police affirme avoir saisi 318 000 rands (environ 16 000 euros, soit 10,5 millions FCFA), somme qui aurait servi à rémunérer des passeurs. Le parquet indique par ailleurs avoir sollicité le Centre sud-africain de renseignement financier pour retracer des fonds que François van der Merwe aurait perçus de ressortissants russes.

Recherché par le Bénin, qui réclame son extradition pour un supposé soutien à la tentative de coup d’État de décembre 2025 contre le président Patrice Talon, Kemi Seba fait également face à une situation administrative délicate, son visa ayant expiré en Afrique du Sud.

Son avocat a confirmé qu’une demande d’asile politique a été déposée, ajoutant une dimension diplomatique et politique supplémentaire à ce dossier.

L’audience de ce 11 mai sera donc décisive pour déterminer si l’activiste reste en détention ou obtient une liberté provisoire, dans une affaire où se croisent justice, sécurité et enjeux diplomatiques.