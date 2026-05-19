« Vous avez entre vos mains la possibilité de réparer, … », lettre de Franck Oké à Patrice Talon

À quelques jours de la fin du second mandat du président Patrice Talon, l’activiste et homme politique Adégbola Franck Oké a adressé une lettre ouverte au chef de l’État. Publiée le 18 mai 2026, cette tribune prend la forme d’un appel solennel à l’apaisement et à la réconciliation nationale.

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Dans son texte, Adégbola Franck Oké affirme s’exprimer « comme on parle une dernière fois avant de perdre espoir », insistant sur la responsabilité du président de « réparer, apaiser, rassembler ». Il rappelle son propre engagement de dix années pour la démocratie, marqué par des sacrifices et une foi en un idéal qui dépasse les personnes.

Le cœur de son appel porte sur la libération de Joël Aïvo et Reckya Madougou, ainsi que sur le retour des exilés politiques. Pour lui, un tel geste ne serait pas seulement une décision politique, mais un acte d’amour envers le peuple béninois. Un acte qui pourrait « sécher des larmes, réunir des familles et redonner souffle à une nation fatiguée ».

Dans un ton empreint de respect mais aussi de gravité, l’auteur exhorte Patrice Talon à agir « en père », au‑delà de la fonction de dirigeant, en incarnant le pardon et la grandeur. Il conclut en exprimant le souhait de pouvoir un jour remercier le président « les larmes aux yeux », si ce geste de réconciliation venait à être posé.

Lettre ouverte : Adégbola Franck Oké écrit au Président de la République



Monsieur le Président,

Je tiens, avant tout propos, à vous exprimer le respect profond que je vous porte, même si je ne me considère pas comme un adepte de votre action politique. Ce respect ne vient pas de la politique, mais de ce que vous incarnez : une autorité, un père, une figure vers laquelle un citoyen peut encore se tourner quand il lui reste de l’espoir.

Si je prends la plume aujourd’hui, ce n’est pas seulement avec des mots, mais avec le cœur lourd et plein à la fois. Lourd des silences, des incompréhensions et des blessures… mais plein d’un espoir qui refuse de mourir. Je veux vous voir entrer dans l’histoire autrement. Pas dans le bruit des divisions, mais dans la lumière d’un geste qui rassemble et qui élève tout un peuple.

Pour ma part, je sors d’un combat de dix années pour la démocratie. Dix années de foi, de lutte, de sacrifices parfois invisibles. Dix années à croire en un idéal qui dépasse nos personnes. Peut-être que ce combat n’a pas trouvé écho auprès de vous, et cela m’a profondément touché… parfois même découragé. Mais aujourd’hui, malgré tout, je choisis de ne pas vous juger. Je choisis de vous parler avec vérité, avec une sincérité nue.

Monsieur le Président, je vous parle ici comme on parle une dernière fois avant de perdre espoir… Vous avez entre vos mains la possibilité de réparer, d’apaiser, de rassembler. Libérer Monsieur Joël Aïvo et Madame Reckya Madougou… permettre à ceux qui sont loin de leur terre de revenir… ce n’est pas seulement un acte politique. C’est un acte d’amour pour votre peuple. C’est un geste qui peut sécher des larmes, réunir des familles, redonner souffle à une nation fatiguée.

Je vous le dis avec toute la force de mon cœur : un tel acte vous élèverait au-dessus de tout. Il vous placerait là où les hommes deviennent plus grands que leurs fonctions. Et ce jour-là, ce ne seront pas des mots qui vous célébreront, mais les cœurs de tout un peuple.

Monsieur le Président, je ne suis peut-être rien à vos yeux. Mais je suis un enfant de cette République. Et comme tout enfant, j’ai besoin de croire en celui qui tient la maison. Agissez en père. Pas seulement en chef, pas seulement en dirigeant… mais en père, avec ce que cela implique de pardon, de justice et de grandeur.

Faites-le pour nous. Pour nous qui grandissons avec des rêves fragiles. Pour nous qui voulons encore croire que notre pays peut guérir de ses blessures.

Car au fond de moi, malgré tout, il reste cette image… ce désir presque irréel mais profondément sincère : celui de pouvoir un jour m’approcher de vous, me jeter dans vos bras, et vous dire, les larmes aux yeux… merci, papa.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.



Adegbola Franck OKE