Bénin : Patrice Talon dissout quatre agences de sauvegarde de la culture (liste)

À travers un décret adopté en Conseil des ministres le 13 mai 2026, le président Patrice Talon a décidé de dissoudre quatre agences publiques dédiées à la sauvegarde des patrimoines culturels du pays.

Le président béninois Patrice Talon a procédé à la dissolution de quatre agences de sauvegarde de la culture à travers un décret adopté en Conseil des ministres le mercredi 13 mai 2026. Les structures concernées sont : l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado ; l’Agence de sauvegarde de la culture Yoruba ; l’Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou ; l’Agence de sauvegarde de la culture des Montagnes.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, un liquidateur a été nommé afin d’assurer les opérations liées à la fermeture de ces établissements publics. Créées par décret en janvier 2024, ces agences avaient pour mission d’assurer la protection, la valorisation et la transmission des patrimoines culturels matériels et immatériels propres aux différentes aires culturelles du pays. Elles intervenaient également dans la promotion des cultures endogènes, des valeurs traditionnelles ainsi que dans la dynamique de développement touristique et mémoriel engagée par les autorités béninoises.

Pour l’heure, le gouvernement n’a pas encore détaillé les raisons précises ayant motivé cette dissolution.