Bénin : voici comment se déroulera la prestation de serment de Romuald Wadagni

Le président élu du Bénin, Romuald Wadagni, prêtera serment le dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès à Cotonou. Entre la Marina et le Palais des Congrès, la cérémonie d’investiture se déroulera suivant un protocole bien précis marquant officiellement la fin du mandat de Patrice Talon et l’ouverture d’une nouvelle page politique pour le pays.

Le Bénin s’apprête à vivre l’un des moments les plus importants de sa vie institutionnelle. Élu président de la République à l’issue du scrutin du 12 avril 2026, Romuald Wadagni prendra officiellement fonction le dimanche 24 mai prochain à travers une cérémonie de prestation de serment prévue à Cotonou.

Selon nos sources, cette journée historique se déroulera en deux grandes étapes entre le Palais de la Marina et le Palais des Congrès. La cérémonie débutera dans la matinée au Palais de la Marina avec l’arrivée du président sortant, Patrice Talon, prévue aux environs de 10 heures.

À cette occasion, le chef de l’État sortant adressera un bref message avant d’accueillir son successeur pour un échange à huis clos d’une quinzaine de minutes. Cette rencontre symbolique marquera la transmission du pouvoir entre les deux hommes qui ont collaboré durant près de dix ans au sommet de l’État. Après cet entretien, Patrice Talon fera ses adieux à ses collaborateurs avant de quitter officiellement la présidence de la République.

Direction le Palais des Congrès

La seconde étape de la cérémonie se déroulera au Palais des Congrès de Cotonou. Peu avant 11 heures, Romuald Wadagni y fera son entrée pour l’ouverture officielle de la cérémonie de prestation de serment. L’un des moments majeurs sera l’audience solennelle de la Cour constitutionnelle au cours de laquelle le président élu prêtera serment conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. Devant les institutions de la République, les autorités politiques, administratives, militaires et les invités présents, il prendra l’engagement de respecter la Constitution, défendre l’intérêt général et préserver l’unité nationale.

Une fois le serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Romuald Wadagni deviendra officiellement président de la République du Bénin. Il recevra ensuite le grand collier de Grand Maître des mains de la vice-présidente de la République. Le chef d’état-major des Forces armées béninoises lui fera également allégeance en sa qualité de Chef suprême des armées.

Le nouveau président prononcera enfin son premier discours officiel avant de regagner le Palais de la Marina pour entamer son mandat.