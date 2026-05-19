Mondial 2026: la liste du Portugal avec Cristiano Ronaldo

Le Portugal a dévoilé sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, Cristiano Ronaldo figure parmi les 27 joueurs retenus par Roberto Martínez. Portée par une génération talentueuse autour de Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Rafael Leão, la Seleção portugaise rêve désormais d’un premier sacre mondial.

Le Portugal a officialisé ce mardi sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, Cristiano Ronaldo figure parmi les 27 joueurs retenus par le sélectionneur Roberto Martínez pour le rendez-vous mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Très attendu par les supporters portugais, l’ancien entraîneur de la Belgique a misé sur la stabilité en conservant l’ossature qui a permis à la sélection lusitanienne de confirmer sa montée en puissance ces dernières saisons. Peu de surprises donc dans cette liste, construite autour d’un mélange d’expérience et de talent offensif.

Dans les buts, Diogo Costa conserve son statut de numéro un. En défense, le capitaine Rúben Dias mènera une arrière-garde solide où figurent également Nuno Mendes, João Cancelo et Diogo Dalot. Le milieu de terrain apparaît comme l’un des grands points forts de cette équipe. Avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et João Neves, le Portugal dispose d’un entrejeu capable de rivaliser avec les meilleures nations du tournoi. Mais tous les regards restent tournés vers Cristiano Ronaldo. À 41 ans, l’attaquant portugais disputera probablement la dernière Coupe du monde de son immense carrière. Toujours décisif, le quintuple Ballon d’Or rêve encore d’offrir au Portugal le seul grand trophée qui manque à son palmarès. Autour de lui, Rafael Leão, Pedro Neto et Gonçalo Ramos auront la mission d’apporter vitesse et efficacité offensive à une sélection portugaise qui nourrit de grandes ambitions pour ce Mondial 2026.

La liste du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) et Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

Défenseurs : Nuno Mendes (PSG), João Cancelo (Al-Hilal, FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP)

Milieux : Samu Costa (Majorque), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) et Vitinha (PSG)

Attaquants : Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al-Nassr), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Sporting CP), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) et Pedro Neto (Chelsea)







