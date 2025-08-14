Abomey-Calavi : démantèlement d’un réseau de vol de tuyaux de la SONEB à Ouèdo

La police républicaine a annoncé, jeudi 14 août 2025, avoir mis un coup d’arrêt aux activités d’un réseau spécialisé dans le vol de tuyaux de grand diamètre appartenant à la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

L’opération a été menée par le Commissariat de l’arrondissement de Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon les premières enquêtes, des agents affectés aux travaux d’adduction d’eau potable dans les villages environnants auraient délibérément morcelé des tuyaux de 12 mètres destinés à l’alimentation en eau. Ces pièces étaient ensuite revendues à des quincaillers.

Le 13 août, une surveillance discrète a permis d’identifier deux ouvriers et deux responsables de chantier, repérés dans la brousse en train de préparer le découpage de tuyaux dissimulés.

À l’arrivée des policiers, les deux responsables ont réussi à s’échapper à bord d’un véhicule de la société, tandis que les deux ouvriers ont été arrêtés sur place, avec le matériel de coupe utilisé.

Des perquisitions ont été menées au siège de la société à Togba et au domicile de l’un des fugitifs, sans résultat probant. Les deux interpellés sont actuellement gardés à vue, et l’enquête se poursuit pour retrouver les fugitifs et remonter l’ensemble du réseau.