Xi Jinping salue le rôle stratégique des relations avec la Russie

Le mardi 26 août, le président Xi Jinping a qualifié les relations entre la Chine et la Russie de «les plus stables» et «les plus stratégiquement importantes» entre grandes puissances, a rapporté la télévision d’État CCTV, citée par l’AFP. Xi s’exprimait à Pékin lors d’une rencontre avec Viatcheslav Volodine, président de la Douma, à quelques jours de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine pour le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, prévu les 31 août et 1er septembre à Tianjin, et pour une grande parade militaire à Pékin le 3 septembre, commémorant la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.