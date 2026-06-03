Bénin : l’enseignement secondaire public devient gratuit pour toutes les filles dès la rentrée 2026- 2027

Le gouvernement béninois a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 3 juin 2026, la gratuité de la scolarité pour toutes les filles inscrites dans les établissements publics d’enseignement secondaire général et technique. La mesure prendra effet dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Le président de la République, Romuald Wadagni, poursuit la mise en œuvre des engagements contenus dans son projet de société. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 3 juin 2026, le gouvernement a adopté plusieurs mesures sociales en faveur de différents secteurs.

Dans le domaine de l’éducation, l’exécutif a décidé d’étendre la gratuité de la scolarité aux filles de l’enseignement secondaire général et technique public sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, « la gratuité de la scolarité dans l’enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l’étendue du territoire, dès la rentrée scolaire 2026-2027 ». Cette décision fait partie des mesures que le chef de l’État a instruit le gouvernement à mettre en œuvre rapidement afin de concrétiser certaines promesses faites aux populations.

La mesure entrera en vigueur à partir de la prochaine rentrée scolaire.