Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Rebecca Choong Wilkins, journaliste basée à Hong Kong pour l’agence américaine Bloomberg News, a annoncé samedi 23 août qu’elle serait contrainte de quitter ce territoire chinois après le refus des autorités de renouveler son visa. Chargée de la couverture de la politique et de l’économie asiatiques, Mme Choong Wilkins, qui est enceinte de huit mois et travaille à Hong Kong depuis six ans, a exprimé sa tristesse de devoir quitter ses collègues, ses amis et «l’endroit que je considérais comme chez moi». Contactés par l’AFP, les services d’immigration de Hong Kong ont déclaré qu’ils ne commentent pas les cas individuels et qu’ils «agissent en respect des lois et politiques en vigueur».