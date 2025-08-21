Vins européens visés par des droits américains : «La situation ne peut en rester là», dit la ministre de l’Agriculture

La ministre française de l’Agriculture, Annie Genevard, a estimé le jeudi 21 août sur X que « la situation ne peut en rester là », dénonçant un accord qu’elle juge « déséquilibré » entre l’Union européenne et les États-Unis imposant des droits de douane de 15 % sur les vins et spiritueux européens. Selon elle, cet accord porte atteinte aux intérêts agricoles français et européens en soumettant les produits exportés vers les États-Unis à ces tarifs tout en ouvrant davantage le marché européen aux produits américains. Elle déplore en particulier l’absence d’exemption pour les vins et spiritueux, alors que la France exporte un quart de ses alcools vers les États-Unis, et demande aux négociateurs européens de faire de ce dossier une priorité lors des prochains échanges avec les autorités américaines dans les semaines et mois à venir, en exigeant par ailleurs des mesures européennes fortes pour soutenir les producteurs qui seraient pénalisés par ce résultat.