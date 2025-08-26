Vietnam: trois morts après le typhon Kajiki

Les autorités ont annoncé mardi 26 août que le typhon Kajiki avait causé 3 morts et 13 blessés au Vietnam. Le phénomène a touché terre le 25 août avec des rafales atteignant 130 km/h, arraché les toits de milliers de maisons et privé plus de 1,6 million de personnes d’électricité. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays mardi, entraînant des mises en garde contre des crues soudaines et des glissements de terrain dans 8 provinces. À Vinh, dans le centre-nord, secouristes et soldats dégagent les routes encombrées par des dizaines d’arbres et des débris de toits, ont constaté des journalistes de l’AFP.