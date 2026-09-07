US Open 2026 : Frances Tiafoe élimine Daniil Medvedev et file en quarts

Frances Tiafoe a dominé Daniil Medvedev en trois sets dimanche à New York pour se qualifier en quarts de finale de l’US Open 2026. L’Américain affrontera son compatriote Alex Michelsen pour une place dans le dernier carré.

Frances Tiafoe s’est qualifié dimanche 6 septembre 2026 pour les quarts de finale de l’US Open en battant Daniil Medvedev 7-6 (1), 6-4, 7-6 (6) à New York. L’Américain, tête de série n°11, a ainsi éliminé l’ancien vainqueur du tournoi et décroché sa première victoire contre le Russe dans un match du circuit régulier.

Avant cette rencontre, Tiafoe accusait un bilan de six défaites pour une seule victoire face à Medvedev, son unique succès ayant été obtenu en Laver Cup. Dimanche, il a pris l’initiative au filet et a remporté les deux jeux décisifs pour boucler la rencontre en trois manches.

Le premier set a basculé après un break de Tiafoe alors que Medvedev servait à 6-5. L’Américain a ensuite dominé le tie-break avant de faire la différence au cinquième jeu du deuxième set. Dans la troisième manche, très serrée, une double faute de Medvedev dans le jeu décisif a offert une ouverture dont Tiafoe a profité.

Reuters souligne que le joueur américain reste désormais invaincu en dix matches disputés sur le Louis Armstrong Stadium. Associated Press confirme le score et précise que cette victoire installe Tiafoe parmi les Américains encore en course dans le tableau masculin.

Un quart 100 % américain face à Alex Michelsen

Tiafoe affrontera Alex Michelsen en quarts de finale. Michelsen a éliminé l’Argentin Tomas Martin Etcheverry 7-6 (6), 6-4, 6-4 pour obtenir son billet.

Ce duel garantit la présence d’un joueur américain en demi-finales. Les États-Unis attendent toujours un nouveau champion masculin en Grand Chelem depuis Andy Roddick, vainqueur de l’US Open en 2003.