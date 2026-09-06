Bénin : deux élèves du complexe scolaire Défi+ parmi les meilleurs au CEP à Grand Popo

Deux élèves du complexe scolaire Défi+, partenaire du Club RFI de Grand Popo, se classent parmi les meilleurs de leur commune au CEP, à l’approche de la rentrée scolaire au Bénin.

Deux élèves du complexe scolaire Défi+, à Grand Popo, figurent parmi les meilleurs candidats de leur commune au Certificat d’études primaires (CEP). Abibou Fidaos Ayomidé et Ayina Donald Eliseth ont obtenu des résultats classés parmi les tout premiers de la commune, à quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin. L’établissement, qui travaille en partenariat avec le Club RFI de Grand Popo, met en avant ces résultats comme une illustration de son modèle pédagogique tourné vers l’excellence.

Défi+ affiche depuis sa création un engagement particulier envers les enfants en situation de précarité, qu’il cherche à accompagner vers la réussite scolaire et l’insertion sociale. Les responsables de l’établissement présentent les parcours d’Abibou Fidaos Ayomidé et d’Ayina Donald Eliseth comme la preuve que cet accompagnement produit des résultats concrets, à l’approche d’une nouvelle année scolaire.

Le suivi de ces élèves s’inscrit dans la collaboration entre le complexe scolaire et le Club RFI de Grand Popo, qui relaie régulièrement des initiatives éducatives locales menées dans la commune. Cette association d’auditeurs, comme les autres Clubs RFI implantés en Afrique, s’investit notamment dans des actions de soutien scolaire et d’insertion des jeunes.

Grand Popo, commune côtière du sud-ouest du Bénin, accueille plusieurs établissements privés tournés vers l’accompagnement des élèves issus de familles modestes. Le CEP, premier examen officiel du cursus scolaire béninois, sanctionne la fin du cycle primaire et conditionne l’accès au premier cycle du secondaire.