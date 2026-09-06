Nigeria : l’IPO de Dangote Refinery vise 1,6 milliard de dollars

La Securities and Exchange Commission du Nigeria a approuvé l’introduction en Bourse de Dangote Refinery. L’opération prévoit la vente de 4,1 milliards d’actions et pourrait lever environ 1,6 milliard de dollars.

La Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria a donné son feu vert à l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery, ouvrant la voie à une opération susceptible de lever environ 2 150 milliards de nairas, soit près de 1,6 milliard de dollars. L’offre prévoit la vente de 4,1 milliards d’actions ordinaires au prix de 525 nairas l’unité.

L’approbation réglementaire marque une étape décisive pour ce qui pourrait devenir l’une des plus importantes introductions en Bourse jamais réalisées en Afrique. La SEC a également enregistré les 120,13 milliards d’actions existantes de la société, selon les informations communiquées par l’entreprise et rapportées par Reuters.

Le carnet d’ordres devrait ouvrir le 14 septembre, selon une source citée par Reuters. L’opération doit permettre à des investisseurs nigérians mais aussi africains de prendre part au capital d’un actif industriel qui a profondément modifié le marché régional des carburants depuis sa montée en puissance.

La raffinerie, installée à Ibeju-Lekki près de Lagos, dispose d’une capacité nominale de 650 000 barils par jour et a déjà testé des niveaux de production supérieurs. Aliko Dangote veut porter cette capacité à 1,4 million de barils par jour, ce qui placerait le site parmi les plus grands complexes de raffinage au monde.

Une valorisation proche de 47 milliards de dollars

L’enregistrement des actions existantes et le prix retenu pour l’offre impliquent une valorisation de l’ordre de 47 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters. Cette estimation est nettement supérieure au coût de construction de la raffinerie, évalué à environ 20 milliards de dollars.

Le groupe prévoit d’utiliser les fonds levés pour soutenir son programme d’expansion. Une option de surallocation pourrait en outre permettre de céder environ 15 % d’actions supplémentaires si la demande dépasse l’offre initiale.

Cette introduction en Bourse intervient dans un contexte où la raffinerie bénéficie de fortes tensions sur les approvisionnements internationaux en produits pétroliers. Dangote a aussi indiqué vouloir élargir l’accès des investisseurs du continent et développer les exportations vers plusieurs marchés africains et européens.