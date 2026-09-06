La Maison Blanche affirme que ses émissaires ont discuté de «plans substantiels» pour l’Ukraine avec Poutine

Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se sont entretenus samedi à Moscou avec Vladimir Poutine avant de se rendre en Ukraine, où le président Volodymyr Zelensky a confirmé leur venue dès dimanche.

La Maison Blanche a affirmé samedi 5 septembre 2026 que les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, avaient discuté de « plans substantiels » pour l’Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine, lors de leur visite à Moscou. Les deux hommes « ont discuté de plans substantiels pour les prochaines étapes, qui seront annoncés dans les semaines à venir, et se réjouissent de tenir demain en Ukraine des réunions tout aussi productives », a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué transmis à l’AFP.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la venue des deux émissaires à Kiev ce dimanche, promettant de suspendre les frappes ukrainiennes sur le territoire russe pendant leur présence, afin de rendre les discussions « constructives et substantielles » en vue d’un règlement du conflit.

Gendre de Donald Trump et son émissaire spécial pour le Proche-Orient, Jared Kushner accompagnait Steve Witkoff, envoyé spécial américain déjà à l’origine de plusieurs rounds de discussions avec le Kremlin, dont une rencontre de cinq heures avec Vladimir Poutine en décembre 2025, sans percée notable.

Ce nouveau round de discussions intervient après plusieurs mois de négociations tripartites entre Washington, Kiev et Moscou, engagées à Abou Dabi puis à Genève au début de l’année 2026, sans qu’un accord global n’ait pu être trouvé sur les points les plus sensibles, notamment l’avenir des territoires disputés et d’éventuelles garanties de sécurité pour l’Ukraine.

Interrogé par des journalistes avant cette nouvelle initiative diplomatique, Donald Trump s’est montré prudemment optimiste. « Nous avons une idée pour la paix », a-t-il affirmé, jugeant qu’il y avait « de bonnes chances qu’on y arrive ».

Sur le terrain, la guerre se poursuit, la Russie et l’Ukraine continuant d’échanger des frappes de missiles et de drones à longue portée, plus de quatre ans après le déclenchement de l’invasion russe.